Cacciari: «Salvini inizia a stufare, troppi errori renziani»

Massimo Cacciari ne è convinto: «più la Lega si rafforza e più è nelle cose che Pd e M5S finiranno insieme. E’ destino. Se la Lega continua ad essere egemone nel governo, sarà inevitabile. E poi non c’è dubbio che l’area elettorale dei 5 stelle e quella del Pd sono molto più omogenee di quella Lega-M5S. Di Maio non la pensa così ma Fico per esempio è diverso». E Zingaretti? «Continua a dire che Lega e 5 Stelle sono la stessa cosa ma sa benissimo che non è così. Scusate, ma su quale linea ha vinto le primarie? Una linea di opposizione a Renzi e al no di Renzi ai 5 Stelle. Zingaretti sa che lo sbocco è quello».

Per quanto riguarda le Europee, Cacciari fa la sua previsione: «il Pd sarà sul 20 per cento e i 5 Stelle andranno un po’ meglio del previsto». Per la Lega invece «non sarà una batosta ma andrà peggio delle aspettative perchè la gente inizia a stufarsi. Salvini sta commettendo errori, errori renziani. Troppa spocchia, troppa prepotenza, ha fatto un po’ di cazzate. E’ gente che non sa regolarsi, non sa moderarsi. Non ha strategie. Non c’è nessuna idea su cosa fare. E’ tutto occasionale». E sarà proprio questo a salvare il governo ma solo per il momento: «nei prossimi mesi, quando ci sarà la legge di Bilancio, allora ci sarà il collasso. E Zingaretti dovrà prendere una decisione. Ed allora si faranno i conti nel Pd. Zingaretti non potrà continua a stare fermo, accontentare tutti, fare il pacifista». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)