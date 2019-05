Che numero vedete? La foto che fa impazzire il web

Condividi

Occhio al numero. Sta facendo impazzire il web una foto circolata in questi giorni su Twitter. Dopo il dilemma sul colore del vestito, gli utenti social sono alle prese questa volta con un numero nascosto. La foto, in bianco e nero con vari puntini, nasconde un numero la cui corretta lettura indica una vista perfetta. In caso contrario, chi non vede il numero corretto potrebe avere problemi alla vista.

In particolare, i numeri 1246 potrebbero indicare miopia, 3240 astigmatismo e 3246 entrambi. Il numero corretto da visualizzare è invece 1240. (t.d.b.)