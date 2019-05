Mentana contro Salvini: «tue critiche mi fanno un baffo»

Condividi

Matteo Salvini durante un comizio di ieri pomeriggio aveva attaccato i telegiornali, in particolare Tg1, Tg5 e La7, accusandoli di «raccontare fesserie». Enrico Mentana, direttore del Tg La7, durante l’apertura dell’edizione delle 20 di ieri sera ha deciso di rispondere al ministro dell’Interno. «Salvini tanto per cambiare ha scelto un nuovo obiettivo: i telegiornali. E’ segno che in questo momento lui, o chi gli indica gli obiettivi comunicativi, ritenga faccia gioco prendersela con i telegiornali. Con tutto il rispetto, a noi fa un baffo una critica come questa».

«Col sorriso sulla labbra, ricordiamo a Salvini cha abbiamo avuto modo di attaccare e criticare, per queste scelte inconsulte di offesa all’informazione, chi ha governato prima di lui, con più titolo e più a lungo. Queste cose non fanno paura e non modificano il nostro modo di lavorare che sarà sempre sine ire et studio», ha concluso Mentana. (a.mat.)

