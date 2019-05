Sanità: Di Maio, ‘norma anti-raccomandati in contratto governo, Lega sia leale’

Condividi

Linkedin email

Perugia, 14 mag. (AdnKronos Salute) – “Il Movimento 5 Stelle ha proposto un emendamento, che si deve votare nelle prossime ore, e che toglie alla politica regionale la possibilità di nominare i dirigenti della sanità per avere negli ospedali” personale che “deve ringraziare il proprio curriculum e non un politico. Nelle prossime ore noi ci aspettiamo che la Lega voti questo emendamento, non vedo perché dovrebbe votare contro un emendamento che libera la sanità delle dinamiche politiche. Ci aspettiamo lealtà perché” la cosiddetta norma anti-raccomandati “è nel contratto di governo e perché siamo preoccupati per i pazienti e malati italiani”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio, parlando in un punto stampa a Perugia.

Se la Lega non dovesse votare l’emendamento in questione, presentato al Dl Calabria, “si prenderanno le loro responsabilità”, ovvero quella di “andare in giro a dire che bisogna cambiare tutto e poi a Roma fare come la vecchia politica. Io mi auguro non sarà così, anzi sono convinto non lo sarà”.