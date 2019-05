Sanità: Grillo, ‘Corruzione altissima, rescindere legame con politica’

Condividi

Roma, 14 mag. (AdnKronos Salute) – “Il tema del controllo della politica sulla sanità è urgentissimo e, nonostante i tanti scandali di questo ultimo periodo, è sempre rimandato e molto ignorato dalla politica stessa. Abbiamo avuto ben due presidenti di Regione, in Basilicata e in Umbria, finiti in inchieste legate alla sanità. È un settore ad altissima corruzione e serve rescindere il legame con la politica. Come serve tutelare i cittadini, e oggi non siamo nelle condizioni di farlo, ma un emendamento al decreto Calabria interverrà da subito sulle nomine dei direttori, perché oggi gli strumenti sono insufficienti”. Così il ministro della Salute Giulia Grillo nel suo intervento in Senato alla presentazione, insieme al vicepremier Luigi Di Maio, del disegno di legge del M5S sulle nomine per merito dei direttori di Asl e ospedali del Ssn.

Già oggi pomeriggio il M5S presenterà un emendamento nel decreto Calabria, in Commissione Affari Sociali alla Camera, in cui sarà stabilito che in “attesa di un disegno di legge da approvare nei prossimi mesi”, si modificano da subito i meccanismi con cui si nominano i dirigenti del Ssn. (Segue)