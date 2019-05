Autonomia, Stefani: «M5S decida una volta per tutte, basta rinvii»

Condividi

Linkedin email

Erika Stefani, ministro per gli Affari regionali ed esponente della Lega, durante un’intervista a Repubblica lancia una specie di ultimatum al Movimento 5 Stelle. «Siamo ad un bivio: è giunto il momento dove devono dire se vogliono davvero l’autonomia o no. Altri rinvii, altri ostacoli per noi non sono più accettabili».

«Siamo pronti a confrontarci con loro e con tutti, anche in Parlamento – continua Stefani -. Ma un testo deve essere varato dal governo, se restano i nodi politici vuol dire che qualcuno ha deciso diversamente. E allora…». Alla domanda se con le discussioni sull’autonomia il governo rischia una crisi, Stefani risponde: «il governo tiene e va avanti se vengono rispettati i patti. Se si comincerà a dire qualche sì dopo i troppi no. Altrimenti, è inutile perdere altro tempo». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)