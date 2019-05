Beckham in Veneto: a Padova per affari, poi tour a Venezia

Condividi

David Beckham in giro per il Veneto. Ieri, l’ex campione di Manchester United, Real Madrid e Milan è stato prima a Padova, nella sede del gruppo Safilo, per mettere a punto i dettagli della sua prima collezione di occhiali. Terminato l’incontro, Beckham ha fatto tappa a Venezia documentando il tutto sulle sue Stories di Instagram: dal giro in barca per i canali, a un piatto di spaghetti corredato dal testo “love Italia“. (r.a.)

(Ph. David Beckham / Instagram)