Donazzan con Meloni: «nuovo centrodestra con FdI e Lega»

L’assessore veneto Elena Donazzan dà il suo endorsement Fratelli d’Italia. In un post su Facebook, l’ex forzista ieri, che ieri ha incontrato Giorgia Meloni, spiega i tre motivi che l’hanno spinta a scegliere FdI per le elezioni europee: «una forza politica matura, inclusiva e che in Europa ha intenzione di sostenere le battaglie sui temi economici in cui rivedo il mio agire quotidiano».

In secondo luogo, Donazzan punta a una nuova alleanza di centrodestra come quella «guidata dal Presidente Luca Zaia. FdI e Lega assieme possono rappresentare il vero cambiamento». La terza motivazione è più personale: «conosco Giorgia da sempre – scrive Donazzan – e con lei ho condiviso l’esperienza più bella della mia vita: la militanza giovanile». (r.a.)

(Ph. Elena Donazzan / Facebook)