Fumo: divieto in spiaggia a Lampedusa, sindaco firma ordinanza

Palermo, 15 mag. (AdnKronos Salute) – Scatta il divieto di fumo in spiaggia a Lampedusa e Linosa. A partire dal 1 giugno, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa saranno bandite le ‘bionde’. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal sindaco di Lampedusa e Linosa ,Totò Martello. “E’ consentito fumare soltanto nelle aree attrezzate – si legge ancora nell’ordinanza – e in ogni caso entro una distanza massima di 2 metri dalle apposite strutture posacenere recanti lo stemma o altro segno identificativo comunale. E’ altresì fatto divieto di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo e nelle acque”.

Dopo il provvedimento ‘plastic free’ della scorsa estate, che vietava sul territorio di Lampedusa e Linosa la vendita e l’utilizzo di stoviglie e shopper in plastica monouso non biodegradabile, ecco una nuova ordinanza ‘verde’ dell’amministrazione comunale.

“Siamo impegnati nella diffusione di buone pratiche a tutela dell’ambiente e della salute pubblica – afferma Martello – anche in virtù della vocazione turistica di Lampedusa e Linosa, legata alle nostre bellezze naturali e paesaggistiche. La decisione di vietare il fumo in spiaggia è legata a due aspetti: il diritto di ogni cittadino a godere del benessere offerto dal vivere e soggiornare in un habitat dotato di decoro igienico ed estetico, e la necessità di tutelare l’ambiente evitando la dispersione in spiaggia e in mare di ceneri e mozziconi”.