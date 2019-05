Jesolo, scivola scattando foto: muore turista 47enne

Condividi

Tragedia ieri a Jesolo dove un turista tedesco di 47 anni è morto cadendo da un pontile dove si trovava assieme alla moglie e ad un’amica. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, stava scattando alcune foto quando sarebbe scivolato e caduto in acqua. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un malore visto che i fondali, nei pressi dei pontili, sono abbastanza bassi. Forse ad essergli fatale è stata l’acqua gelida.

Sembra che l’uomo avesse tentato di aggrapparsi al pontile o al palo del divieto dei tuffi ma un’onda l’avrebbe trascinato via. Quando le donne hanno lanciato l’allarme, per il 47enne non c’era più nulla da fare. Il corpo è stato ritrovato in corrispondenza del 15esimo accesso al mare, poco distante da piazza Brescia e piazza Mazzini. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)