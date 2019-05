Vicenza, “Da adesso in poi”: «operazione Aim fregatura targata Lega»

Condividi

I consiglieri comunali di opposizione di Vicenza Sandro Pupillo e Giovanni Selmo (“Da adesso in poi“) vanno all’attacco in un comunicato sul futuro della partecipata Aim, coinvolta nella fusione con la trevigiana Ascopiave, la veronese Agsm e la lombarda A2A. «Oggi ci troviamo di fronte ad un’operazione che, sulla base di quanto letto sulla stampa, sa di fregatura. Sia chiaro – spiegano i consiglieri – noi siamo favorevoli alla nascita di un grande polo Veneto di Multiutility frutto di scelte aggregative ragionate, ma qui si parla di smembramento di Aim. Un’operazione che sicuramente non fa gli interessi di Vicenza e che porterà la nostra azienda ad essere spezzettata e a contare sempre meno: i clienti saranno divisi tra A2A e Agsm, mentre le reti di gas ed elettricità andranno a valorizzare Ascopiave».

«A noi questa operazione sa di favore che il sindaco deve alla Lega poiché francamente non si percepisce nulla di strategico dal punto di vista industriale. E i colleghi di maggioranza tutti zitti? Ci chiediamo se sono davvero certi di voler portare avanti un’operazione così rischiosa e rispetto alla quale non hanno ricevuto alcuna documentazione. Davvero l’hanno capita? Davvero ritengono sia rispettoso nei confronti dei cittadini decidere così il futuro di Aim? Noi, francamente, lo troviamo poco serio. Se da una parte A2A ha reso noto che a fine marzo che assieme ad Aim e ad Agsm ha inviato – a firma congiunta – un’offerta non vincolante e la manifestazione di interesse non vincolante relative rispettivamente al ramo di commercializzazione di gas e energia elettrica e al ramo di distribuzione di gas e che il presidente Valotti ha ribadito sui giornali in questi giorni, dall’altra – conclude la nota -abbiamo ottimi motivi di credere che l’operazione sia già chiusa e che entro fine giugno verrà ufficializzata e formalizzata». (t.d.b.)

(ph. Clickmobility.it)