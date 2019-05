Europee, Di Maio: «scelta tra M5S e nuova tangentopoli»

Condividi

Non usa mezzi termini il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio riguardo alle recenti inchieste su presunte tangenti. Tema che il vicepremier e ministro lega alle imminenti elezioni europee.

«Sono molto preoccupato per i casi emersi in questi giorni di arresti e indagati tutti per casi di tangenti e corruzione, che hanno coinvolto sia la destra che la sinistra – ha detto Di Maio -. C’è un’evidenza, ovvero che il sistema dei partiti continua ad essere fortemente inquinato, spuntano tangenti ovunque, giorno dopo giorno e la scelta in vista delle europee sembra essere sempre più chiara: il 26 maggio la scelta sarà tra noi e questa nuova tangentopoli». (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)

(ph. Imagoeconomica)