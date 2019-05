Ferragni furiosa: «Uber non funziona, legge stupida»

Condividi

La famosa influencer Chiara Ferragni in una storia di Instagram si sfoga per la situazione dei trasporti a Milano. «I taxi non sono disponibili, li chiamo da 45 minuti – ha scritto -. Uber non funziona per una stupida legge. Non posso credere che l’Italia sia l’unico Paese dove c’è un tale scontro tra i tassisti e gli autisti di Uber».

«I taxi sono impossibili da trovare – ha aggiunto -la maggior parte delle volte e raramente accettano carte di credito e l’idea che Uber non è disponibile perché lo Stato impedisce la concorrenza con i taxi è qualcosa di incredibile». (t.d.b.)