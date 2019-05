Condividi

Il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo, (in foto) candidato alle prossime elezioni europee, attacca duramente lo scrittore Roberto Saviano.

«Non mi piace per niente – ha detto Rizzo in un’intervista alla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora” -, è un radical da tastiera che dice banalità da un attico di New York. Non è di sinistra». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)