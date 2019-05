Legnano, appalti e corruzione: arrestato sindaco leghista Fratus

Condividi

Nell’ambito di un’operazione denominata “Piazza pulita” la Guardia di Finanza ha eseguito tre arresti a Legnano. Si tratta del sindaco Gianbattista Fratus (Lega), dell’assessore e vicesindaco Maurizio Cozzi (Forza Italia) e dell’assessore alle Opere pubbliche Chiara Lazzarini. Sono stati applicati i domiciliari per Fratus e Lazzarini, carcere invece per Cozzi.

Le accuse a vario titolo per i tre politici sono di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e corruzione elettorale. «Ho fiducia nei miei uomini e nei magistrati» ha commentato il ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini. A seguito degli arresti il prefetto di Milano Renato Saccone ha annunciato la decisione di sospendere il sindaco di Legnano Gianbattista Fratus insieme al suo vicesindaco Maurizio Cozzi e all’assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini e di commissariare il Comune. «Il prefetto – si legge in una nota – considerato il caso di necessità ed urgenza, per garantire il normale funzionamento del Comune, ha nominato il vice prefetto dottoressa Cristiana Cirelli commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, con le funzioni del sindaco e della giunta». (t.d.b.)

