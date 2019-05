Sblocca-cantieri, Ance Veneto: «non sbloccherà nulla»

Condividi

Linkedin email

«Il Veneto ha bisogno di infrastrutture per essere competitivo. È tutto il Paese, però, che ha bisogno di investimenti per tornare a correre». Ad affermarlo è il presidente di Ance Veneto, l’Associazione Regionale degli Imprenditori Edili Industriali, Giovanni Salmistrari. «È chiaro che siamo in una fase di recessione- ha aggiunto Salmistrari – e per uscirne servono investimenti in infrastrutture. Questo non solo per il nostro settore, ma per il

sistema economico nel suo complesso».

«Non è nel nostro stile fare polemica, ma è evidente che la carenza di finanziamenti ed investimenti per le Tav e per le infrastrutture in generale è uno dei problemi maggiori e rappresenta una priorità. L’Ance Veneto sullo sblocca cantieri ha un doppio parere: uno positivo e negativo. È un segnale positivo perché da un lato corregge alcune strutture sulla legge sui lavori pubblici, ma dall’altro lato non sbloccherà nulla perché non contiene delle norme incisive in grado di sbloccare i cantieri. Come ho detto più volte – ha concluso Salmistrari -fino quando gli amministratori pubblici avranno l’incubo del danno erariale non firmeranno nulla e tutto resterà fermo». (t.d.b.)

(ph. Shutterstock)