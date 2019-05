Studenti paragonano Salvini al Duce: prof sospesa

Condividi

L’ufficio scolastico provinciale di Palermo ha deciso di sospendere per 15 giorni con stipendio dimezzato la professoressa di italiano dell’istituto industriale Vittorio Emanuele III per non aver vigilato su un video realizzato dai suoi alunni in cui il decreto sicurezza veniva paragonato alle leggi razziali, con conseguente paragone tra il trattamento subito dagli ebrei e quello riservato oggi ai migranti e le politiche dell’epoca di Hitler e Mussolini e quelle attuali del ministro dell’Interno Matteo Salvini. L’episodio risale allo scorso 27 gennaio, Giornata della Memoria.

Il caso era stato sollevato inizialmente su Twitter da un attivista di destra. Dopo l’ispezione del ministero dell’Istruzione, è arrivata la decisione nei confronti della docente Rosa Maria Dell’Aria. La sua sospensione sta sollevando molte polemiche da parte di varie forze politiche e associazioni che accusano i ministri Bussetti e Salvini di aver censurato la libertà di espressione. (t.d.b.)

(Fonte: Adnkronos)