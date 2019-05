Voli di Stato, Corte Conti apre indagine su Salvini

Condividi

È notizia di queste ore che la procura della Corte dei Conti del Lazio, guidata da Andrea Lupi, ha deciso di aprire un «fascicolo esplorativo» sui voli di Stato del ministro dell’Interno e leader leghista Matteo Salvini per capire se essi siano stati utilizzati al di fuori dei fini istituzionali. L’indagine, affidata al magistrato Bruno Domenico Tridico, è stata aperta ieri a seguito dell’inchiesta del giornale Repubblica che accusava Salvini di aver usato aerei ed elicotteri delle forze dell’ordine per il tour elettorale della Lega.

«Nessun abuso – ha commentato Salvini – sfido chiunque a dimostrare il contrario». La stessa procedura era stata attivata per l’ex premier ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. In quel caso la procedura era partita per un esposto del Movimento 5 stelle in relazione ad un viaggio a Courmayeur con la famiglia per vacanze e fu poi archiviata.

