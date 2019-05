Assorbenti costano troppo? D’Uva (M5S): «usate pannolini lavabili»

Condividi

Gli assorbenti costano troppo? Le donne dovrebbero pensare a soluzioni alternative come i pannolini lavabili. È questa la tesi espressa dal portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera Francesco D’Uva alla trasmissione di La7 Omnibus. «Non abbiamo abbassato l’Iva sugli assorbenti perché non c’era la copertura finanziaria in quel provvedimento – ha spiegato -. E, in più, noi siamo anche per l’ambiente, non siamo a favore degli assorbenti usa e getta. Ci sono delle possibilità non inquinanti, come le coppette mestruali e i pannolini lavabili».

Su Twitter un’utente ha commentato molto sarcasticamente la proposta di D’Uva: «quante volte ho augurato a un uomo un giorno di mestruazioni. A D’Uva auguro un anno continuato, con tanto di macchie sui pantaloni». Ma il deputato insiste: «poi non ci lamentiamo che l’inquinamento aumenta». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)