Condividi

Linkedin email

«Il governo italiano deve continuare a lavorare per altri 4 anni e il voto del 26 maggio non è un referendum, non ha effetti sul governo, ma c’entra con la possibilità che l’esecutivo continui a lavorare» Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in un’intervista a Unomattina su Rai1.

«Dobbiamo portare in Europa tutto quello che stiamo facendo in Italia – ha aggiunto -. Votando i Cinquestelle si evita che l’Europa abbia una deriva sovranista». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)