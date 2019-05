Meteo, maledetta primavera: altro weekend di pioggia in Veneto

Condividi

Linkedin email

Dopo un paio di giorni di tregua la fredda primavera torna a colpire e da domani in Veneto sono previste abbondanti piogge che continueranno anche nella giornata di domenica. Secondo il bollettino Arpav infatti le precipitazioni sabato 18 maggio «saranno estese, frequenti, anche con rovesci ed alcuni temporali, moderate e localmente abbondanti, nevose sopra i 1700/1900 metri di quota e le temperature in aumento di notte e in calo di giorno, anche sensibilmente».

Domenica 19 maggio invece il tempo sarà «nuvoloso con varie precipitazioni, anche con rovesci e qualche temporale, nevose in prevalenza sopra i 2000 metri di quota. Temperature stazionarie fino al primo mattino, in aumento di giorno, in calo di sera con minime nelle ultime ore». (t.d.b.)

(ph. Shutterstock)