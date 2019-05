Padova, spray urticante a scuola: studenti e prof in ospedale

Condividi

In via Michele Sanmicheli a Padova, all’interno della palestra dell’istituto professionale per l’industria e l’artigianato scolastico Ruzza 27 persone tra cui 25 studenti e 2 professori sono rimasti intossicati per aver respirato probabilmente una sostanza urticante. Diverse ambulanze sono intervenute per soccorrere studenti e docenti che hanno accusato malori.

I vigili del fuoco hanno monitorato i locali con un misuratore multigas ma non hanno riscontrato fughe, il che rafforza l’ipotesi che sia stato spruzzato dello spray. (t.d.b.)

