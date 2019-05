Tav, Toninelli: «in Veneto si farà»

Condividi

Il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Danilo Toninelli (M5S) interviene sul tema Tav e rassicura chi in Veneto, come per esempio Confartigianato, aveva sollevato delle perplessità. Lo riporta Il Corriere del Veneto di oggi a pagina 3. «Come abbiamo già detto, l’opera, di cui si parla da circa 30 anni e che quindi di certo non stenta a procedere per responsabilità dell’attuale gestione ministeriale, andrà avanti – ha detto Toninelli -. A brevissimo pubblicheremo l’analisi costi benefici che non l’ha mai rallentata e che servirà invece a migliorarla in termini di efficienza e sostenibilità».

«In ogni caso ricordiamo che la linea completa, Brescia-Padova, è già finanziata nel contratto di programma con Rfi per 4,4 miliardi sugli 8,6 miliardi complessivi». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)