Venezia, nuovo regolamento polizia: daspo urbano ai maleducati

A Venezia è stato approvato il nuovo regolamento di polizia e sicurezza urbana e sono molte le persone che da oggi rischiano di essere bandite dalla città attraverso il daspo urbano. Dalle feste di laurea vietate, alle prostitute multate perché «intralciano il traffico».

Come riporta Alberto Vitucci su La Nuova Venezia di oggi a pagina 17, il nuovo regolamento fortemente voluto dal sindaco Luigi Brugnaro (in foto) sancisce la tolleranza zero nei confronti di chi mangia in strada, consuma alcolici, si siede per terra, sporca, gioca a palla (se ha più di 11 anni).