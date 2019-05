Vicenza, molesta 11enne mentre va a scuola: caccia al pedofilo

Condividi

Grave episodio di pedofilia a Vicenza, dove una persona, non ancora identificata, avrebbe molestato sessualmente un 11enne che si recava a scuola in zona Contrà mure San Rocco. Come riporta Valentino Gonzato sul Giornale di Vicenza di oggi a pagina 16, secondo la ricostruzione uno sconosciuto si è avvicinato al ragazzino con una scusa qualsiasi, è riuscito a portarlo in un parcheggio e dopo un po’ a iniziato a toccarlo e fargli richieste sessuali esplicite. L’11enne si è divincolato e ha dato l’allarme una volta raggiunta la scuola.

Qui sono stati chiamati i genitori, ma non i carabinieri, mentre il pedofilo si dava alla fuga senza però dare nell’occhio. Il reato ipotizzato è quello di violenza sessuale, ma gli inquirenti vogliono interrogare il ragazzo per far luce sulla vicenda che conserva ancora dei punti non del tutto chiari. (t.d.b.)