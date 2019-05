BpVi, Zigliotto: «baciate da 1 miliardo, in cda non sapevamo»

Condividi

Linkedin email

«Che si sia arrivati ad autorizzare il finanziamento dell’acquisto delle azioni nel modo in cui poi si è scoperto, questo il cda non lo sapeva». Così parlò Giuseppe Zigliotto. Come riporta Il Giornale di Vicenza di oggi, l’ex membro del cda della Banca Popolare di Vicenza, imputato a Mestre assieme all’ex presidente Gianni Zonin, in attesa di conoscere la posizione del’ex dg Samuele Sorato, ieri in aula, nel corso del’istruttoria dibattimentale, ha affrontato il tema delle operazioni cosiddette baciate, azioni finanziate da 1 miliardo di euro.

Zigliotto quindi ha affermano che non conosceva la strategia del loro collocamento. «È stato uno schiaffo, ci sentivamo come un pugile suonato, abbiamo trovato una realtà che a noi non risultava» ha aggiunto Zigliotto a proposito del momento in cui la Bce scoprì l’ammontare del capitale finanziato. I pm Luigi Salvadori e Giovanni Pipeschi hanno inoltre interrogato l’ex capo area Maurizio Baruffato. (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)