Governo, Berlusconi: «Draghi prossimo premier, rassicura mercati»

No a governi tecnici, ma serve un presidente del Consiglio che rassicuri i mercati e l’ex presidente della Bce Mario Draghi sarebbe un’ottima soluzione. È questo in sintesi il pensiero dell’ex premier e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, espresso in un’intervista al Mattino. «Ho fatto nominare io Draghi al vertice della Bce contro il parere di Francia e Germania – ha spiegato Berlusconi -. Ho anche detto in passato, senza consultarlo, che Draghi sarebbe stato l’uomo giusto per un incarico di alta responsabilità in Italia. Lo ribadisco oggi e spero che possa succedere».

«Un governo tecnico è fuori discussione – avverte però il cavaliere – il prossimo esecutivo deve essere finalmente scelto dagli italiani. Deciderà il capo dello Stato, noi siamo pronti a votare anche domani mattina. Salvini – conclude – è succube dei Cinque stelle». (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)