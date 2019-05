Ma che ce l’hai con me? Schwarzenegger colpito senza motivo [VIDEO]

Condividi

Paura per l’attore americano di origini austriache Arnold Schwarzenegger, colpito da un calcio alla testa mentre era in una palestra in Sudafrica. Per fortuna l’episodio si è concluso senza conseguenze e lo stesso “Schwarzie” ha potuto riderci su.

Sulla sua pagina Facebook ha infatti rassicurato i fan: «grazie per esservi preoccupati, ma non c’è nulla di cui preoccuparsi. Pensavo di essere stato travolto dalla folla, il che succede spesso. Ho capito di essere stato colpito da un calcio quando ho visto il video come tutti voi. Sono soprattutto contento che l’idiota non abbia interrotto la mia snapchat». (t.d.b.)

(ph. Facebook – Arnold Schwarzenegger)