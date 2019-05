Schio (Vi), letame e scritte contro candidati: Lega denuncia

Condividi

La Lega di Schio fa partire una serie di denunce per alcuni episodi verificatisi negli ultimi giorni. Tutto è iniziato lunedì 13 maggio con la visita in città del ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini, a cui sono seguiti scontri, preceduti però dallo spargimento di letame davanti alla sede del Carroccio. L’episodio più recente è l’imbrattamento delle pareti delle case dei candidati Laura Dal Prà e Federico Dalle Vedove (Siamo Veneto).

Lo annuncia la stessa candidata sindaco di Schio per la Lega Ilenia Tisato (in foto). «Un uomo di origine rumena è stato segnalato dai Carabinieri di Schio alla Procura di Vicenza – spiega in una nota -. Questo ulteriore attacco, che fa seguito a quello subito dall’onorevole Erik Umberto Pretto davanti alla sua abitazione e al deposito di letame davanti alla porta d’ingresso della sede della Lega- prosegue la Tisato – sono lo specchio che riflette la situazione ormai degenerante in città. Noi della Lega abbiamo messo al primo posto nel programma elettorale la sicurezza di Schio e dei suoi cittadini perché siamo convinti che il reiterarsi di simili fatti e azioni intimidatorie porti la nostra città a diventare con il tempo un piccolo “Bronx” in mano a delinquenti e disperati. Ora, però, l‘accanirsi sulle proprietà private di cittadini candidati per cercare di infiammare una campagna elettorale mi sembra davvero misero e di una bassezza indescrivibile. Ripeto, per fermare con decisione questa situazione – conclude – agiremo anche per vie legali». (t.d.b.)

(ph. Facebook – Lega Schio 2019 Ilenia Tisato sindaco)