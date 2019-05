L’oroscopo della settimana (20-26 maggio): sprint celeste per il Cancro

Condividi

♈ – ARIETE

TERGIVERSA PRUDENTEMENTE

La situazione celeste di questa settimana ti farà sentire preso fra due fuochi: da una parte la severità di Saturno e Plutone nel Capricorno, dall’altra la necessità di una vigorosa vivacità che è voluta da un Marte cancerino. Destreggiarti adesso puntando al meglio è un’impresa complessa, che forse sarebbe risolvibile con atteggiamenti di attesa, di prudente capacità di tergiversare. Bene, e molto, l’economia.

♉ – TORO

VORRESTI NASCONDERE LA GELOSIA

La situazione sentimentale e la vicinanza attuale di Venere e Urano rende un tantino intransigente il tuo comportamento, che punta verso la necessità di esclusiva in amore! Vorresti nascondere la tua gelosia e la tua intensa necessità di possesso nelle storie a due, ma secondo le stelle con scarsi risultati. Il dinamismo e la vivacità saranno indispensabili per la tua serenità, specie nella prima parte della settimana.

♊ – GEMELLI

VITALE SCAMBIO CELESTE

È vero che Marte non ti darà più la sua grinta, ma in compenso entrano nel tuo Segno, insieme, lo scherzoso Mercurio e l’energico Sole. È certo che il periodo nel quale eri facile alle arrabbiature sia ormai del tutto passato, mentre si apre una fase nella quale ironia, divertimento e gioie sono di stretta attualità. La sicurezza che ti regala il luminoso astro diurno e la vivacità insita nei consigli di Mercurio rasserenano parecchio la tua vita.

♋ – CANCRO

MILLE LE TUE ATTUALI IMPRESE

Fare bene, fare molto in fretta, fare un’ottima figura a seguito di azioni tanto precise e intelligenti quanto opportune è nelle intenzioni che ora ti sono ispirate dalle stelle e dalla presenza del battagliero Marte nella prima decade del Segno. Il legame che unirà Marte e Urano ti dà uno sprint e una concretezza su cui a lungo avevi sperato di poter contare. Con chi ami il rapporto diventa caloroso e incandescente di rossa passione.

♌ – LEONE

AMICIZIE IN RINNOVAMENTO

È il settore delle amicizie che ti darà le migliori soddisfazioni del periodo, come suggeriscono il Sole e Mercurio nel loro passaggio in Gemelli. Certe nuove conoscenze diventano immediatamente relazioni sentite, condivise, dando origine a legami speciali. Il favore di Giove e inizialmente anche della Luna nel suo debutto in Sagittario comportano dialogo intenso e una confidenza schietta con le persone che imparerai ad amare.

♍ – VERGINE

TENEREZZA E PASSIONE

Venere, entrata nel Segno amico del Toro e unitasi subito al vivace Urano, ti rende possibile concludere quella conquista a cui stai pensando e ripensando da parecchio. Il regalo di una concreta tenerezza che le stelle ti stanno facendo sarà particolarmente apprezzato da chi ti piace, con cui instauri un rapporto di deliziosa identità di vedute. E, secondo Saturno e Plutone nel Capricorno, continuità e passione sono garantite!

♎ – BILANCIA

FILO DA TORCERE…

Incaponirti testardamente in qualche questione in realtà assai marginale potrebbe essere la classica buccia di banana che può farti scivolare. Convinciti che atteggiamenti troppo cocciuti non ti porterebbero l’armonia e la serenità di fondo che sono le cose cui ora tendi. Certo che devi contrastare Saturno, Plutone nelle questioni domestiche e anche Marte in Cancro, che forse potrebbe darti filo da torcere nel lavoro e nella carriera…

♏ – SCORPIONE

CONSOLIDA GLI INVESTIMENTI

Sono da mettere in preventivo investimenti, spese per consolidare i tuoi beni e azioni da intraprendere per una maggiore sicurezza finanziaria. Urano e Venere contrari, e per un breve lasso di tempo anche Sole e Mercurio nel Toro, ti mettono in guardia sul fronte legato all’economia, che dovrebbe essere rinnovato, rinvigorito e difeso dalle insidie e dalla trascuratezza decisamente più del solito. Fatti aiutare dal partner.

♐ – SAGITTARIO

RIMEDIA A SCONTRI FUTILI

Con l’uso sapiente di parole suadenti, con espressioni delicate e comprensive, ristabilisci la scorrevolezza nei rapporti interpersonali che il recente passaggio contrario di Marte ha un po’ scompaginato. Dai spazio a Giove e, a inizio settimana, pure alla delicatezza della Luna, per tendere la mano a volitivi personaggi con i quali in precedenza ti eri trovato in urto. Riconoscendo che vi eravate scontrati per motivi futili.

♑ – CAPRICORNO

FUOCO, FIAMME E SAETTE…

Ricorrendo al gran senso pratico, ma anche alla ferma determinazione di Venere entrata in Toro e subito congiunta a Urano, saprai tenere a bada l’opposizione che Marte dal Cancro sta mettendo in atto. Quindi è con decisioni repentine ma estremamente concrete che riuscirai e tenere a bada un certo spirito polemico da parte di contrapposizioni che potrebbero infastidirti. Privilegia fuoco, fiamme e saette nel campo amoroso.

♒ – ACQUARIO

INIZIATIVE IMPERIOSE

Le iniziative che recentemente hai preso con una certa urgenza si stanno rivelando ottime già dal loro debutto. Il fatto che diventino positivi contemporaneamente Sole e Mercurio, recandosi insieme nei Gemelli, accende di spumeggiante vivacità il tuo modo di agire e comporta dinamismo e una grande capacità comunicativa. Nel lavoro ribatti punto per punto a certe circostanze che ti metterebbero in minoranza.

♓ – PESCI

RIVEDI I TUOI IMPEGNI

Avverrà nel tuo Segno la fase di Ultimo Quarto. Domenica 26, la Luna si quadrerà con il Sole nel 5° Grado del Segno, in una fase lunare che sottintende il bisogno di ridimensionare e ridurre una certa eccessiva partecipazione. Ora che Sole e Mercurio si dirigono nei Gemelli, servono minori dispersioni e una più attenta e sobria concentrazione sugli obbiettivi da raggiungere. Rivedere criticamente i propri impegni sarà un programma saggio.

A cura di Susy Grossi – consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)