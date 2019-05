Padova, trova portafogli con 7 mila euro: lo restituisce

Condividi

Un 56enne trentino ad Abano Terme (Padova) per riaccompagnare a casa l’anziana madre dopo le cure termali, passeggiando per strada ha trovato un portafogli scoprendo che dentro c’erano 7 mila euro. Tuttavia non ci ha pensato due volte a recarsi dai carabinieri per segnalare il ritrovamento.

I militari sono riusciti a rintracciare la proprietaria del portafoglio e dei soldi, una libera professionista trevigiana che aveva eseguito alcune transazioni commerciali e che ha ovviamente ringraziato di cuore il 56enne per il bel gesto. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)