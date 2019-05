Padre Spadaro vs Salvini: «rosari in politica, cristiani si indignino»

Condividi

Dopo il parroco di Lampedusa e Famiglia Cristiana che parla di «feticismo sovranista» anche il direttore di Civiltà Cattolica padre Antonio Spadaro (in foto) critica l’utilizzo del rosario da parte di Salvini nel comizio di ieri a Milano (gesto eseguito anche nel 2018). «La coscienza critica e il discernimento dovrebbe aiutare a capire che non è un comizio politico il luogo per fare litanie (e in nome di valori che col Vangelo di Gesù nulla hanno a che fare) – ha scritto padre Spadaro su Facebook -. Ciascuno può valutare le intenzioni e farsi la propria opinione».

«Tuttavia è chiaro che l’identitarismo nazionalista e sovranista ha bisogno di fondarsi anche sulla religione per imporsi – prosegue Spadaro -. Ha trovato questa carta della strumentalizzazione religiosa (in Italia come altrove nel mondo, sia chiaro: non siamo originali in questo!) come adatta e la usa. La coscienza cristiana, a mio avviso, dovrebbe sussultare con sdegno e umiliazione nel vedersi così mercanteggiata e blandita. Si facciano i propri discorsi, ma davanti a Dio – conclude – bisogna togliersi i sandali». In giornata è arrivata anche la risposta del leader della Lega Matteo Salvini: «sono orgoglioso delle mie radici». (t.d.b.)

