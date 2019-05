Autonomia: Di Maio in Veneto frena, Zaia lo sfida

Condividi

«Io penso semplicemente che l’autonomia si debba fare, ma si deve scrivere per bene». Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, oggi a Vicenza per la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle. «Lo so che i veneti e i lombardi non vogliono aspettare ancora, perché hanno votato un referendum e devono avere l’autonomia, ma cosi come è scritta non aiuterà né il Veneto, né la Lombardia, né tanto meno le altre regioni d’Italia».

A stretto giro è arrivata la risposta stizzita del presidente della Regione Veneto Luca Zaia: «Di Maio se avesse il coraggio verrebbe in Veneto e riunirebbe tutti i veneti in una piazza, sono 2 milioni 328 mila quelli che hanno votato per l’autonomia, e glielo direbbe in faccia». (r.a.)

Fonte: Adnkronos

(Ph. Imagoeconomica)