Cantante ha il cancro ma rifiuta fegato nuovo: «potrebbe essere di un gay»

Condividi

Linkedin email

In Messico è uno dei cantanti più famosi, considerato il «re della musica ranchera». Ma in queste ore Vicente Fernandez (in foto) sta facendo parlare di sé per aver rifiutato un trapianto di fegato nonostante abbia il cancro.

In un’intervista al programma “De primera mano” ha infatti confessato di aver detto ai medici: «non andrò a dormire a fianco di mia moglie con il fegato di un altro uomo, non so neanche se era omosessuale o dipendente da droghe».

Le sue frasi hanno suscitato tanto clamore da spingere il figlio a sottolineare che il padre non è omofobo. (t.d.b.)

(Fonte: Ilmessaggero)

(ph. Flickr – Julio Enriquez)