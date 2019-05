Migranti, Balotelli: «Italia agli italiani? Africa agli africani»

Condividi

L’ex attaccante di Inter e Milan Mario Balotelli, di origini ghanesi ma naturalizzato italiano, ha pubblicato su Instagram una considerazione politica sui migranti, in diverse lingue. Un pensiero per voi, politici di tutto il mondo – si legge nel post -. Non pensate che se non aveste messo prima e tutt’ora le mani sulle ricchezze in Africa non ci sarebbe mai stata nessuna immigrazione dal continente?».

«L’Africa – continua il post – è il continente più potente e ricco del pianeta. Perché lo lasciano? Guerre? Malattie? Ignoranza? No, povertà. E come fa l’Africa ad essere povera essendo il continente più ricco del pianeta? La risposta la sanno tutti, ma conviene tacere e far finta di niente. Nel mio paese nativo, l’Italia – conclude il post – si sente spesso dire l”‘Italia agli italiani”. E sarebbe anche giusto se l’Africa fosse degli africani». (t.d.b.)

(ph. Instagram Mario Balotelli)