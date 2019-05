Bassano, 79enne sfonda vetrina e piomba con l’auto in pasticceria

Condividi

Poco le 19 di ieri, i vigili del fuoco sono intervenuti in piazza Firenze a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, per un’auto finita in una pasticceria dopo aver sfondato la vetrina: nessuna persona è rimasta ferita. Alla guida della Lancia Musa, una 79enne del posto: la donna ha perso il controllo del messo ed ha sfondato la vetrina dell’attività commerciale che fortunatamente era già chiusa.

Anche la conducente è rimasta illesa. La pasticceria oltre lo sfondamento della vetrina ha riportato danni agli arredi e al bancone. I pompieri hanno messo in sicurezza il locale e l’auto mentre la polizia ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza. (a.mat.)