Ferragni compie 32 anni e affitta Gardaland per una sera

Chiara Ferragni stupisce ancora. Il 7 maggio scorso una delle influencer più famose e potenti del mondo ha compiuto 32 anni ed ha deciso di festeggiare il suo compleanno noleggiando Gardaland, il parco divertimenti a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona.

Ribattezzato per l’occasione Chiaraland, i pochissimi invitati hanno potuto tornare bambini per una sera, godendosi attrazioni, zucchero filato e palloncini a forma di unicorno. Non è dato sapere quanto la Ferragni abbia speso per organizzare tutto questo. (a.mat.)

