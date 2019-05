Instagram, milioni di dati privati online: esposti influencer e vip

Condividi

I dati di oltre 49 milioni di utenti Instagram sono finiti online su un database senza alcuna protezione.

Lo ha rivelato il sito Techcrunch: i dati pubblici includono biografia, foto di profilo, numero di follower, posizione (città e nazione), ma anche informazioni di contatto private, come l‘indirizzo email e il numero di telefono dei proprietari dell’account, per lo più influencer e celebrità. A scoprire il database è stato il ricercatore Anurag Sen, che è riuscito a risalire al proprietario.

Come scrive Biagio Simonetta sul Sole 24 Ore, si tratta di Chtrbox, società di marketing con sede a Mumbai, in India, che paga gli influencer per pubblicare contenuti sponsorizzati sui loro account. Il database ora non è più online e un portavoce di Facebook ha comunicato che la società sta esaminando il problema e ha chiesto a Chtrbox «di capire da dove provengono questi dati e come è diventato aperto a tutti». (r.a.)

(Ph. Shutterstock)