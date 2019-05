Rogo in sede polizia nel Modenese, 2 morti e 20 feriti

Condividi

Linkedin email

L’incendio divampato in una palazzina a Mirandola, nel modenese, ha provocato 2 morti, una donna di 84 anni e la sua badante di 74, e 20 feriti di cui uno in gravissime condizioni. Le fiamme sono scoppiate al piano terra dello stabile, nella sede della polizia locale e il fumo si è propagato ai piani superiori dove si trovavano le abitazioni.

A causare il rogo, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato un giovane di origini africane già arrestato. E alla base del gesto potrebbe esserci la vendetta. L’uomo si sarebbe introdotto negli uffici della polizia municipale per rubare alcuni oggetti e, prima di scappare, avrebbe appiccato il fuoco. E’ stato bloccato ad una ventina di metri dallo stabile con l’accendino e un berretto della municipale. Al momento è accusato di furto e danneggiamento a seguito di incendio.

Matteo Salvini ha commentato: «stanotte, ahimé, l’ennesimo episodio di violenza da parte di un immigrato in provincia di Modena, con due morti per il momento. Alla faccia di chi vuole i porti aperti, qui i porti bisogna blindarli in Italia e in tutta Europa». (a.mat.)

Fonte: Adnkronos