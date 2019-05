Paese si spopola, sindaco regala viagra per tutti

Condividi

Per combattere il calo demografico, viagra gratis per tutti. E’ questa la trovata del sindaco di Montreau, paese di 650 abitanti a sud di Parigi, Jean Debouzy. Con questa curiosa trovata, il primo cittadino spera in un baby boom per evitare la chiusura della scuola locale. Per ora, infatti, visto il drastico calo della popolazione, sono iscritti appena 30 bambini.

«Un paese senza bambini è un paese morto – ha dichiarato il sindaco a The Local -. Le pillole saranno distribuite alle coppie di età compresa tra i 18 e i 40 anni: vogliamo dargli la possibilità di concepire, l’unico modo di salvare la nostra scuola». Debouzy ha infine ammesso che la sua iniziativa è soprattutto una trovata pubblicitaria per sollevare il problema della chiusura della scuola. (a.mat.)

(ph: shutterstock)