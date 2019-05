Tumori: al Gemelli nasce il Cancer Center, terapie avanzate per il Centro-Sud

Condividi

Roma, 22 mag. (AdnKronos Salute) – Debutta al Policlinico Gemelli di Roma una nuova realtà di ricerca e cura per i pazienti oncologici, ‘antidoto’ ai viaggi della speranza al Nord Italia. Il ‘Comprehensive Cancer Center’ sarà presentato domani alle 11.30 al Gemelli, insieme al Bilancio di missione 2018 della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs. Il Comprehensive Cancer Center nasce sul modello dei grandi centri oncologici americani, dove tutte le competenze specialistiche sono riunite insieme per migliorare l’assistenza ai pazienti, acquisire nuove conoscenze scientifiche, promuovere la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale che lavora sulla ricerca biomedica oncologia.

L’obiettivo è una presa in carico globale del malato oncologico, dall’aspetto clinico a quelli nutrizionale, psicologico e terapeutico, fino al follow-up. Il tutto all’insegna dell’umanizzazione delle cure. Una risposta d’eccellenza e specialistica all’offerta già presente nella parte settentrionale del Paese, che oggi attira migliaia di pazienti dalle regioni del Sud.

Alla presentazione in Aula Brasca interverranno Giovanni Raimondi, presidente Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs; Marco Elefanti, direttore generale Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs; Rocco Bellantone, direttore governo clinico Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs; Giovanni Scambia, direttore scientifico Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, e Giampaolo Tortora, direttore del Comprehensive Cancer Center della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs.