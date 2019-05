Europee, Germania: partito satirico candida Goebbels e Eichmann

Condividi

Fa discutere in Germania l’iniziativa del movimento di sinistra “Die Partei”, fondato dall’ex direttore della rivista satirica “Titanic” Martin Sonneborn, ( a destra nella foto) di inserire nelle liste nomi quali Goebbels, Hess, Eichmann, che richiamano subito la memoria agli omonimi gerarchi nazisti. Sonneborn è stato eletto al Parlamento Europeo nel 2014 e tra i punti del suo programma ha il sequestro della patente di guida a chi contesta gli effetti del cambiamento

climatico. I cognomi dei candidati del suo movimento evocano la Seconda Guerra Mondiale: Lisa Bombe (bomba), Bennet Krieg (guerra), Kevin Goebbels, Tobias Speer, Elisabeth Bormann, Dietrich Eichmann, Andreas Keitel e Fabian Hess.

L’obiettivo dichiarato da Sonneborn è confondere gli elettori tedeschi e spingerli a votare per sbaglio “Die Partei” sottraendo voti ai partiti di destra. L’iniziativa non è piaciuta a Karin Prien, sottosegretario all’Educazione nello Schleswig-Holstein, e portavoce del forum ebraico della Cdu, le elezioni europee non dovrebbero essere

usate come strumento per fare satira: «sostenere di voler combattere i populisti di estrema destra così è ingenuo, o falso, o non molto intelligente». (t.d.b.)

(Fonte: Andkronos)

(ph. Facebook – Die Partei)