Pedemontana, discarica Montecchio: i risultati dell’Arpav

In relazione ad accertamenti disposti dalla Procura di Vicenza relativamente al cantiere della Galleria di Malo della Pedemontana Veneta e ad affermazioni sui social network del Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, relativamente alla discarica di Montecchio Maggiore, scoperta durante i lavori di costruzione dell’infrastruttura viaria, il commissario straordinario per la Superstrada Pedemontana Veneta (SPV), Marco Corsini, rende nota una puntualizzazione del direttore della struttura di progetto della SPV, Elisabetta Pellegrini, e del direttore dell’area Tutela e Sviluppo del Territorio, Nicola Dell’Acqua.

«Sulla discarica di Montecchio Maggiore, da parte della struttura di progetto, non si può che riaffermare il concetto fondamentale che non è la costruzione di Pedemontana Veneta che produce i rifiuti che si rinvengono durante gli scavi del terreno; semmai l’obbligo di passare con il tracciato dell’infrastruttura su queste aree occupate da masse di rifiuti, più o meno conosciute, obbliga il concessionario, a proprie spese comunque rientranti nel costo a corpo di Pedemontana, alla bonifica della parte di sedime interessata. Questo comporta che almeno per la parte interessata dalla nuova strada i rifiuti vengono smaltiti e portati a discarica, e quindi la costruzione di Pedemontana non peggiora la situazione, semmai la allevia. In particolare, sulla vicenda di Montecchio l’aggiornamento di quanto riferito a marzo 2018 porta buone notizie a riguardo della situazione del terreno di fondo scavo: le analisi effettuate sui campioni raccolti non hanno rilevato parametri fuori da quanto ammesso dalla norma».

«Per quanto riguarda invece la galleria di Malo, durante le lavorazioni nel 2016 è avvenuto un incidente mortale con conseguente sequestro del cantiere da parte della Procura di Vicenza sino alla fine del 2018, quando è stato concesso il dissequestro al solo fine della messa in sicurezza, che sta avvenendo. Nel settembre 2017 sul lato Vicenza, durante un evento temporalesco, è occorso un cedimento del terreno che ha causato il sequestro da parte della Procura di Vicenza anche di quella parte di cantiere per compiere tutte le indagini necessarie a seguito di una segnalazione per disastro ambientale a carico di ignoti. Nonostante il completamento della messa in sicurezza sia stato concluso a dicembre 2018 e sia stato richiesto contestualmente il dissequestro da parte del Concessionario, al fine di poter riavviare i lavori, non si è ancora avuta risposta. I lavori devono comunque continuare e concludersi, anche perché su quest’opera, che ha raggiunto già circa il 65% di realizzazione rispetto alla spesa, sono state già spese risorse ambientali e finanziarie pubbliche (914 milioni di euro) e vanno messi a frutto il prima possibile per i cittadini. La Regione ha quindi accolto favorevolmente una proposta del Concessionario di variante non sostanziale che modifica le modalità di scavo della galleria e permette di continuare a scavare attraverso una galleria di servizio in posizione mediana, nel frattempo ultimata, che sbuca a Vallugana di Malo, previa espressione di parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture, del Ministero dei Beni Culturali e del Ministero dell’Ambiente recepiti in autunno 2018».

«Le nuove lavorazioni comportano certamente maggiore aggravio in termini di polveri e di rumori generati dai mezzi pesanti che asportano il materiale dalla nuova strada della Vallugana, all’uopo costruita, mentre tutti i disagi derivanti dallo scoppio dell’esplosivo per lo scavo in galleria erano già previsti nel progetto originario approvato e non hanno subito alcuna modifica a seguito della variante approvata. Per questo, comprendendo i disagi connessi alla situazione, sono stati adottati tutti i più avanzati sistemi di abbattimento dei rumori e si è limitato il transito dei mezzi pesanti solamente al periodo diurno. Il Comune di Malo ha richiesto altre misure di ulteriore attenzione agli abitanti e conseguentemente il concessionario si è reso disponibile a cambiare a proprie spese gli infissi dei fabbricati interessati dalla rumorosità del cantiere con modelli di ultima generazione per attutire l’impatto acustico e, qualora ritenuto necessario, a trasferire, sempre a proprie spese, temporaneamente coloro che avessero ritenuto motivatamente insopportabile la situazione. Nessun cittadino ha aderito ad alcuna offerta. Nel contempo è stato proposto un ricorso al TAR Lazio da parte di COVEPA contro il provvedimento di approvazione della variante del Ministero dell’Ambiente e di tutti i provvedimenti conseguenti, con richiesta di sospensiva. Il TAR non ha concesso la sospensiva e si è andati a fine aprile a discutere nel merito. Si è in attesa della sentenza. Il 21 maggio 2019 la Procura di Vicenza ha ordinato il prelievo della documentazione tecnica e amministrativa relativa al cantiere in essere per la galleria in questione e ieri, 22 maggio, le Forze dell’Ordine, Guardia di Finanza e Carabinieri forestali, hanno prelevato la documentazione per le verifiche ed indagini esplorative ritenute opportune. Il concessionario ha fornito quanto richiesto, come da verbali rilasciati».