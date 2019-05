Radio Radicale, Di Maio: «evitare chiusura»

Condividi

«Una soluzione si può trovare». Queste le parole pronunciate da Luigi Di Maio mentre era ospite a “L’aria che tira” sul futuro di Radio Radicale. «Dobbiamo però partire da un presupposto: non possiamo dare milioni di euro ad un’unica radio mentre le altre devono stare sul mercato con gli sponsor.

«Se vogliamo darle una mano, le diamo una mano da lunedì. Io non voglio né far chiudere Radio Radicale né far perdere i dipendenti. Voglio fare in modo che si eviti la chiusura senza sprecare le risorse pubbliche», ha concluso Di Maio. (a.mat.)

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)