Video hard in treno con passeggeri: licenziata controllore donna

In Germania una controllore donna sui treni regionali della Sassonia è stata scoperta mentre intratteneva rapporti sessuali con i passeggeri, sui vagoni vuoti fuori servizio. Secondo la ricostruzione i viaggiatori sprovvisti di biglietto avevano poi incontri intimi con la donna, che avrebbe anche filmato tutto.

Sono stati proprio i video hard ad incastrare la donna, che è stata immediatamente licenziata dalle ferrovie tedesche. Come nella peggiore commedia sexy anni ’70 il controllore in alcuni casi avrebbe anche frustato i passeggeri senza biglietto: «allora, mio ​​piccolo amico, ti ho catturato… Ora ti mostrerò cosa faccio con i passeggeri che non hanno pagato il biglietto – la si sente dire nei video -. Tira giù i pantaloni, voglio vedere il tuo c… nudo!». I filmati venivano poi caricati su siti per adulti. La donna ha provato a giustificarsi sostenendo che i rapporti avvenivano fuori dall’orario di lavoro e riguardavano quindi la sfera privata, ma le ferrovie non hanno sentito ragioni. (t.d.b.)

