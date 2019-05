23enne vende foto osè per beneficenza: «sono come Robin Hood»

Condividi

Jane Park, 23enne inglese, ha deciso di mettere in vendita sul web le foto del suo seno nudo e di dare il ricavato in beneficenza. La sua iniziativa sta avendo molto successo ed ogni scatto viene acquistato per oltre 50 euro. Sui social della ragazza si possono vedere primi piani di lei in lingerie che spinge i suoi follower a comprare le foto. «Mi sento come Robin Hood – ha affermato su Twitter -. Prendo ai ricchi per donare ai più deboli».

Dettaglio curioso della vita di Jane: quando aveva 17 anni vinse alla lotteria diventando milionaria. Ora, dice, vuole gestire in maniera più responsabile la sua vita, facendo qualcosa di utile. Qualche mese fa aveva fatto ancora parlare di sé lanciando un sito online per trovare un fidanzato al quale versare un indennizzo annuo di quasi 70mila euro. (a.mat.)