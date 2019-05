A Fimon la natura dà spettacolo: migliaia di girini invadono il lago [VIDEO]

Condividi

A Fimon la natura dà spettacolo: in questi giorni il lago è letteralmente invaso da migliaia di girini pronti a partire per raggiungere il bosco, cioè quella che diventerà la loro nuova casa. A documentare tutto ci pensa SOS Anfibi Vicenza sulla sua pagina Facebook.

«Tutti pronti sulla linea di partenza della loro nuova vita fuori dall’acqua. Guardate come stanno scaldando i motori in attesa del via… Sono migliaia, ma solo pochi avranno la fortuna di diventare adulti. Seguiremo passo passo la “gara” e con Provincia di Vicenza e Comune di Arcugnano li aiuteremo nell’attraversamento del primo grande ostacolo antropico: la strada attorno al lago».

I volontari lanciano un appello: «se vi recate nell’area sud del lago di Fimon, camminate esclusivamente sulle passerelle e non calpestate i prati circostanti: per le prossime 3 settimane ci saranno migliaia di piccolissimi anfibi in migrazione verso il bosco! E non toccateli: sono fragilissimi e rappresentano il futuro dell’ecosistema del lago».