Autonomia, Costa a Treviso: «su ambiente è anticostituzionale»

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ieri era in provincia di Treviso per l’inaugurazione dell’impianto di riciclo dei pannolini a Contarina. Come riporta La Tribuna di oggi a pagina 11, Costa ha parlato anche di autonomia del Veneto, legandola al tema ambientale.

Secondo Costa alcune richieste di Lombardia e Veneto «non sono conciliabili con la Carta costituzionale: «non collimano. Hanno chiesto di fatto tutti il ministro dell’Ambiente, e cioè significa chiudere il ministero. Può accadere – ha aggiunto – che due Regioni vicine pongano limiti diversi per le emissioni in atmosfera». In tema ambientale quindi secondo Costa troppa autonomia delle Regioni avrebbe esiti negativi per le aziende e per l’inquinamento. (t.d.b.)

(ph. Imagoeconomica)