Come prepararsi all’estate con una tintarella impeccabile

Ecco che l’estate è alle porte e noi siamo clamorosamente del colore di dracula: bianche che più bianchi non si può. Le gambe iniziano a scoprirsi, le maglie cominciano a scollarsi e i visi dovrebbero mostrarsi meno verdognoli di quello che sono. Ma come? Ormai in commercio ci sono prodotti che di sicuro fanno al caso nostro: gli autoabbronzanti! Come non cedere alla tentazione di avere una bella pelle dorata senza un grande esborso economico e una semplicità da urlo? Semplice: basta non resistere. L’autoabbronzante, infatti, ci permette di raggiungere una colorazione graduale e naturale, basta qualche accorgimento nel suo utilizzo e la scelta di una buona marca, ed ecco che il gioco è fatto. Pronte a scoprirci e a mostrare il nostro meraviglioso corpo finalmente ambrato, dopo un inverno che ci ha viste tappate in casa o guerreggianti in mezzo a pioggia, neve e freddo.

Quali sono i migliori prodotti autoabbronzanti per l’estate 2019? Come sono fatti e sotto quali forme possiamo trovarli in commercio? Ecco alcuni consigli. Gli autoabbronzanti possono essere in crema, in olio, in mousse o in spray. Gli spray sono la forma più comoda di applicazione, perché ci permettono di non sporcarci le mani durante la seduta. Ecco però che le creme, gli oli o le mousse ci permettono di dosare con più consapevolezza il prodotto sulla nostra pelle.

Abbiamo, ad esempio, la mousse St. Tropez, che ci permette di avere, a fronte di un’asciugatura ultrarapida, una perfetta pelle abbronzata in poco tempo. Non dimentichiamo di citare Lancaster, che con la sua Self Tan Beauty entra nel mondo delle creme autoabbronzanti intense con grande consapevolezza e siamo certi che sarà uno dei must have della prossima estate. Se vogliamo parlare di spray, ecco che Artdeco è pronto a procurarci il suo Spray On Leg Foundation, ottimo appunto per rendere ambrate e sinuose le nostre gambe. Una perfetta crema autoabbronzante è quella di James Read, la Gradual Tan, che è una delle più apprezzate sul mercato. Una crema per tutte le tasche, invece, è la DermaSpa di Dove: semplice da applicare e dal risultato assicurato! Potrete trovare tutti questi prodotti su Notino: un sito che saprà come avere cura della vostra bellezza, dalle punte dei capelli, lucidi e splendenti, fino alle unghie dei piedi, curate e perfettamente smaltate!

Non dimenticate quindi di preparare la vostra pelle ai raggi del sole che sta per arrivare: magari qualche integratore per via orale potrebbe essere un valido alleato per non farvi trovare completamente sguarnite una volta giunte in spiaggia, oltre agli spray e creme autoabbronzanti che vi abbiamo già consigliato. Ricordiamo anche che, per chi tra voi ha una pelle troppo delicata per essere esposta al sole, ecco che gli autoabbronzanti corrono in vostro soccorso, permettendovi di non doverla esporre e rovinare sotto l’effetto dei temibili raggi UV. Se siete sensibili e tendete a scottarvi con molta facilità, ma volete comunque avere una bella schiena baciata dall’abbronzatura o delle gambe ambrate da far invidia al mondo, fiondatevi subito ad acquistare un autoabbronzante e state pronte a scoprirvi senza paura!

