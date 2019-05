«Lega e M5S non hanno fatto nulla per Padova. Perchè votarli?»

Condividi

Pubblichiamo la nota del deputato di Forza Italia, Roberto Caon.

Perché un padovano dovrebbe continuare ad aver fiducia in questo governo? Perché domenica dovrebbe premiare col suo voto le forze che lo compongono? Nessuno dei temi che riguardano il nostro territorio e la nostra città in particolare è stato affrontato, o anche soltanto preso in considerazione dall’esecutivo. Sull’autonomia del Veneto, dopo l’ultimo consiglio dei ministri, è calato definitivamente il sipario, tra le debolissime e quasi inaudibili proteste del governatore Zaia.

Su quello che dovrebbe essere il futuro fiore all’occhiello della sanità veneta, il nuovo ospedale di Padova, il governo non ha messo finora un solo centesimo, mentre in attesa di quest’opera vagheggiata per anni le corsie si riempiono di medici richiamati dalla pensione per supplire alle croniche carenze di organico. Sulla difesa idrogeologica, presunto cavallo di battaglia della Lega, nonché dei sedicenti ambientalisti a 5 stelle, non soltanto sono mancati i finanziamenti per il completamento dell’Idrovia Padova-Venezia, ma perfino una semplice dichiarazione di intenti sull’importanza di quest’opera attesa da decenni. Cose che in politica, soprattutto di questi tempi, non si negano a nessuno. Tranne ai padovani.

La Tav Brescia-Padova, infine, è rimasta tale solo nel nome, nonostante le recenti promesse elettorali del ministro Toninelli, in totale contraddizione con quanto da lui stesso dichiarato nell’ultimo anno. Il percorso dell’opera non è avanzato di un metro, e anzi è tornato indietro di varie caselle, dietro le solite scuse delle “analisi costi-benefici” e delle “migliorie al progetto” fuori tempo massimo. Il saldo di questo primo (e speriamo ultimo) anno di governo gialloverde per la città di Padova è dunque zero. Con che coraggio Lega e 5 stelle si presentano qui a chiedere voti?

